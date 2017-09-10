Защитник «Реала» Марсело может получить дисквалификацию на четыре матча

Защитник «Реала» Марсело может быть дисквалифицирован на четыре матча после своего удаления в матче 3-го тура Примеры с «Леванте» (1:1).
Бразилец получил прямую красную карточку на 89-й минуте после того как, по мнению арбитра, умышленно ударил ногой полузащитника «Леванте» Хефферсона Лерму. По правилам испанской лиги, если игрок наказан красной карточкой при отсутствии возможности сыграть в мяч, он должен быть дисквалифицирован на два матча. Если же дисциплинарный комитет рассмотрит действия Марсело как намеренную агрессию, его могут дисквалифицировать на четыре игры, пишет AS.
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