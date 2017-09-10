Анри: давно слежу за Окслейд-Чемберленом и до сих пор не знаю, в чём он хорош

Бывший нападающий «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Тьерри Анри высказался о полузащитнике Алексе Окслейд-Чемберлене, который минувшим летом перешёл из лондонского клуба в «Ливерпуль».
«Я очень долгое время слежу за Окслейд-Чемберленом и до сих пор не знаю, в чём он хорош. У каждого футболиста можно найти недостатки, но обычно также видны и сильные стороны. Алексу нужно что-то продемонстрировать, показать что-то, с чем можно работать», — цитирует Анри Daily Mail со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.
Анри: игра «Арсенала» в Ливерпуле была просто невозможной, мне хотелось уйти