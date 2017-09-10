Игроки «Ньюкасла» получат £ 20 млн, если выиграют Кубок Англии в этом сезоне

Владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли предложил игрокам команды большие премиальные за победу в Кубке Англии в текущем сезоне. Если «сороки» выиграют трофей, то футболистам будет выплачено £ 20 млн, пишет The Sun.
Свой последний большой трофей «Ньюкасл» завоевал ещё в 1955 году, выиграв как раз Кубок Англии. Эшли считает, что борьба за победу в данном турнире должна стать приоритетной для команды в текущем сезоне.
Сообщается, что предложенный бонус повлияет на зимнее трансферное окно «Ньюкасла» — клуб не собирается много тратить в грядущем январе.
Бенитес готов рассмотреть предложения от других клубов АПЛ