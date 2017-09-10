Бош: Ярмоленко играл в центре атаки, так как у «Боруссии» не получалось впереди

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош оценил дебют украинца Андрея Ярмоленко за команду в матче 3-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (0:0). Форвард вышел со скамейки в конце встречи, заменив Марио Гётце.
«Обычно Ярмоленко играет на фланге, но с «Фрайбургом» у нас ничего не получалось впереди в чужой штрафной, поэтому я попробовал вариант с переводом Андрея в нападение», — цитирует Боша RevierSport.
Напомним, Ярмоленко перешёл в «Боруссию» в конце летнего трансферного окна. Контракт с экс-нападающим киевского «Динамо» был подписан сроком на четыре года.
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