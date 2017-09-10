Г. Невилл: Кевин Де Брёйне напоминает мне Дэвида Бекхэма

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл похвалил игру полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.
«Де Брёйне обладает потрясающими качествами. Я играл в команде с фантастическим исполнителем навесов — Дэвидом Бекхэмом, и Кевин напоминает мне его. Бельгиец всё делает взвешенно и точно. Кажется, что каждым навесом он мог бы попасть на лежащую монету, так он точен», — цитирует Невилла Sky Sports.
В нынешнем сезоне АПЛ Де Брёйне отдал два голевых паса в четырёх матчах.
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