Тайсон: Коваленко — драгоценность украинского футбола!

Форвард «Шахтёра» Тайсон подвёл итог домашнего матча восьмого тура УПЛ с «Зарей» (3:1) и поддержал полузащитника Виктора Коваленко.
«После длительного перелёта нелегко, но все мы отдаёмся по максимуму за свой клуб. Я счастлив, что меня так любят и принимают украинские болельщики. Чувствую себя как дома. „Шахтёр“ отлично играл и до моего выхода на поле, потому что в нашей команде прекрасные футболисты. Например, Коваленко. Только сегодня узнал о критике в его адрес… Меня это разозлило, потому что он — драгоценность украинского футбола!
Был сложный поединок против сильного соперника. Рад, что мы победили. Это хорошая подготовка, а уже в среду нас ждёт очень важный матч Лиги чемпионов», — цитирует Тайсона официальный сайт «горняков».
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