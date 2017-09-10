Манчини: игроки «Зенита» медленно шевелили ногами в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал гостевую ничью с «Динамо» (0:0) в матче девятого тура РФПЛ.
«В чём причина того, что «Зенит» не сумел победить? Мы были медленными, медленно шевелили ногами, играли недостаточно глубоко. Никакой недооценки соперника не было. Все основные моменты «Динамо» были в контратаках, мы были слишком медленными и давали им эти возможности.
Замена трёх аргентинских игроков по ходу матча? Мне понравилась игра и аргентинских игроков, и российских. При этом многие вернулись после матчей в сборных и не совсем вошли в те кондиции, в которых показывают идеальную игру.
Я не обеспокоен тем, что мы не забили во втором матче подряд. Второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов у ворот соперника, нам чуть-чуть не хватило для гола», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».