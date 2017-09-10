«Кристал Пэлас» проиграл четвёртый кряду матч АПЛ на старте сезона

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Кристал Пэлас» и одержал победу с минимальным счётом.
Единственный гол был забит в самом начале матча — на 3-й минуте точным ударом отметился Крис Вуд.
«Кристал Пэлас» потерпел четвёртое кряду поражение на старте сезона-2017/18 в АПЛ — ранее подопечные Франка де Бура уступили «Хаддерсфилд Таун», «Ливерпулю» и «Суонси». При этом «орлы» не забивали ни в одном из этих матчей.
В таблице английского чемпионата «Бёрнли» с семью очками располагается на седьмой строчке, а «Кристал Пэлас» располагается на предпоследней строчке.