Сери: «Барселона»? Я перевернул эту страницу своей жизни 31 августа

Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери сообщил о том, что после закрытия летнего трансферного окна 31 августа забыл о сорвавшемся переходе в «Барселону» и сконцентрирован на выступлениях за свою действующую команду.
«Барселона»? Я перевернул эту страницу своей жизни 31 августа. Когда ты не меняешь клуб, то остаешься игроком команды, с которой у тебя контракт, поэтому должен продолжать выкладываться на поле. Сорвавшийся трансфер по мне не ударил. Было тяжело, но победы с «Ниццей» помогли об этом забыть. Мы хорошо начали сезоне и надеемся насладиться им», – цитирует Сери Goal.
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