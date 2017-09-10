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Сери: «Барселона»? Я перевернул эту страницу своей жизни 31 августа

10 сентября 2017, воскресенье. 18:14 Футбол

Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери сообщил о том, что после закрытия летнего трансферного окна 31 августа забыл о сорвавшемся переходе в «Барселону» и сконцентрирован на выступлениях за свою действующую команду.

«Барселона»? Я перевернул эту страницу своей жизни 31 августа. Когда ты не меняешь клуб, то остаешься игроком команды, с которой у тебя контракт, поэтому должен продолжать выкладываться на поле. Сорвавшийся трансфер по мне не ударил. Было тяжело, но победы с «Ниццей» помогли об этом забыть. Мы хорошо начали сезоне и надеемся насладиться им», – цитирует Сери Goal.

Глава «Ниццы»: договорились о переходе Сери в «Барсу», а потом позвонил Бартомеу
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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10 сентября 2017, воскресенье
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