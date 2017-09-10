Семак: претензий по игре с «Краснодаром» нет, игроки «Уфы» работали, старались

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Претензий нет, ребята работали, старались. Отмечу мастерство игроков „Краснодара“. Во втором тайме мы играли лучше, активнее, но этого не хватило для победы.
У нас было два-три подхода, но мы не смогли из этого ничего выжать. Нужно продолжать работать", — сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
«Краснодар» выиграл у «Уфы» благодаря голу Смолова и вышел на третье место