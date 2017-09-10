Бонуччи: поражение от «Лацио» со счётом 1:4 — хорошая пощёчина «Милану»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура чемпионата Италии с «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
«Это поражение не должно изменить наши амбиции, но оно должно стать ценным уроком. Думаю, что мы должны относиться к этому поражению как к хорошей пощёчине. У нас не было уверенности, и поэтому, когда соперник использовал свой первый же момент, команда надломилась.
Мы должны много работать, чтобы стать более сплоченной командой, жертвовать собой ради других и всегда выкладываться на 100 процентов. Было глупо ожидать, что «Милан» будет работать как часы с первого дня», — сказал игрок в эфире Mediaset Premium.
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