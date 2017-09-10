Смолов после победы над «Уфой» ответил на критику болельщика в «Твиттере»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов после победы над «Уфой» в матче девятого тура РФПЛ в «Твиттере» ответил на критику болельщика. Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Что касается игры Смолова, то, на мой взгляд, несмотря на забитый гол, он сыграл нехороший матч для команды, много передерживал мяч», — написал пользователь.
«Что касается игры, футбол — это не ваше», — ответил Смолов.
«Фёдор, конечно, я не футболист или футбольный специалист, всего лишь болельщик команды, но это тоже является составляющей футбола, и это нормально, когда в корректной форме, без оскорблений, болельщики высказывают своё мнение об игре команды или её игроках. Так что, „футбол-это не ваше“ — не так уж и важно, что не моё. Надеюсь в следующих матчах вы будете играть более командно!» — написал на это болельщик.