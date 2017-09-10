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Монтелла: сейчас «Лацио» лучше «Милана» как команда, это было неизбежно

10 сентября 2017, воскресенье. 22:32 Футбол

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура чемпионата Италии с «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

«Это ужасное поражение. Много негативных элементов сошлось воедино. Один случайный эпизод изменил игру психологически, и «Лацио» взял игру под контроль. Нам не хватило характера. Все хотели перевернуть игру самостоятельно, а не работать как единое целое. Сейчас «Лацио» лучше выглядит как команда, и это неизбежно, потому что за лето их состав не поменялся так сильно, как наш.

Я бы выпустил тот же состав, если бы мог вернуться назад и изменить основу. Это были лучшие игроки в текущей ситуации. Это обидный результат, но он поможет нам прогрессировать», — сказал Монтелла в эфире Mediaset Premium.

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Источник: Mediaset Premium Сообщить об ошибке
Теги
Лацио ФК Милан Винченцо Монтелла
Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
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