Монтелла: сейчас «Лацио» лучше «Милана» как команда, это было неизбежно

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура чемпионата Италии с «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
«Это ужасное поражение. Много негативных элементов сошлось воедино. Один случайный эпизод изменил игру психологически, и «Лацио» взял игру под контроль. Нам не хватило характера. Все хотели перевернуть игру самостоятельно, а не работать как единое целое. Сейчас «Лацио» лучше выглядит как команда, и это неизбежно, потому что за лето их состав не поменялся так сильно, как наш.
Я бы выпустил тот же состав, если бы мог вернуться назад и изменить основу. Это были лучшие игроки в текущей ситуации. Это обидный результат, но он поможет нам прогрессировать», — сказал Монтелла в эфире Mediaset Premium.