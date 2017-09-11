Райола: думаю, Дибала покинет «Ювентус», вижу его в «Реале» или Манчестере

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы таких футболистов как Джанлуиджи Доннарумма, Златан Ибрагимович и Поль Погба, ожидает ухода аргентинского нападающего Паоло Дибалы из «Ювентуса», а также подверг критике деятельность топ-менеджмента «Милана».
«У меня нет ничего личного против генерального директора Марко Фассоне и спортивного директора Массимилиано Мирабелли. У меня только одна проблема — я не верю в их проект в «Милане».
Думаю, что Дибала покинет «Ювентус». Нелегко быть лидером в его возрасте. Я вижу его успешно выступающим в «Реале» или в Манчестере — в «Сити» или «Юнайтед», — сообщил Райола в эфире RAI Sport.
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