Райола: переход Неймара в «ПСЖ» сопоставим с трансфером Зидана в «Реал»

Известный футбольный агент Мино Райола, комментируя переход нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн, сравнил его с трансфером полузащитника «Ювентуса» Зинедина Зидана в «Реал». Зидан перебрался в «Реал» летом 2001 года за рекордные на то время € 75 млн.
«Я не увидел ничего особенного на трансферном рынке. Знаю, что все говорят о трансфере Неймара, но если вы вспомните о стоимости перехода Зидана в „Реал“, учтёте все остальные факторы, такие как инфляцию и спонсоров, то эти трансферы можно считать сопоставимыми. Давайте также не будем забывать, что „Барселона“ изначально много потратила на Неймара, и он был куплен не клубом, а страной», — приводит слова Райолы Football Italia.
Президент «Реала»: мы не будем платить € 222 млн за игрока, как «ПСЖ» за Неймара