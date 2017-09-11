Бубнов: у «Зенита» нет повода для паники, но тревожная тенденция налицо

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги матча 9-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Зенитом» (0:0).
«Зенит» второй матч подряд не может забить, и это, безусловно проблема. Подопечные Роберто Манчини играют очень медленно при плотной обороне соперника. Мало того, что без скорости трудно расшатать массовые защитные построения, так «Зенит» ещё и не бьёт издали, старается разыграть до верного. Потому в основном моменты у ворот «Динамо» возникали после стандартов. Низкий темп игры на сей раз связан, думаю, с тем, что в команде много сборников, целая группа игроков совершила длительные перелёты, подустала. Вдобавок на позиции разыгрывающего вышел новичок Ригони, который действовал практически с листа.
При этом у «Зенита» в концовке каждого из таймов было по одному верному моменту, чтобы открыть счёт – подвела реализация. Нельзя не отметить организованную и самоотверженную игру «Динамо» в обороне. Хозяева действовали строго на контратаках, не давали сопернику разогнаться, не оставляли пустых зон, защищались же все десять полевых игроков без исключений. Особенно здорово проявил себя Хольмен, предотвративший два потенциальных взятия ворот и в целом действовавший очень надёжно.
Конечно, Манчини сделает выводы, у команды нет повода для паники, но тревожная тенденция всё же налицо. «Зенит» не лучшим образом выглядит функционально, ему не хватает скорости, а сейчас ещё добавятся нагрузки в Лиге Европы, которые всё равно скажутся, какими бы возможностями для ротации ни обладала команда Манчини», — приводит слова Бубнова Sportbox.