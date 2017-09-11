Томмази: «Атлетико» из тех команд, с которыми «Роме» не хотелось бы встречаться

Бывший полузащитник «Ромы» Дамиано Томмази поделился ожиданиями от предстоящего матча римлян с мадридским «Атлетико». Игра состоится в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
«Атлетико» из тех команд, с которыми «Роме» не хотелось бы встречаться. Симеоне умеет передавать команде то, что чувствует сам. Это заслуга тренера, если ему удаётся сформировать команду в соответствии со своим видением игры. Такие специалисты умеют завоёвывать раздевалку, что нелегко. Но в любом случае «Рома» готова бороться с любым соперником. Можно также сказать, что ни одной команде не хотелось бы встречаться с «Ромой», — цитирует Томмази AS.
«Рома» встретится с испанской командой 12 сентября на своём поле.