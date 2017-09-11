Сарри может сменить Билича на посту наставника «Вест Хэма»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри является кандидатом на пост главного тренера «Вест Хэм Юнайтед» в качестве замены Славена Билича. Как сообщает Daily Express, 58-летний специалист является главным кандидатом на эту должность.
«Вест Хэм» неудачно начал нынешний сезон — потерпев в трёх турах три поражения с общим счётом 2:10, «молотобойцы» занимают последнее место в АПЛ.
Ранее в СМИ сообщалось, что ещё одним претендентом на пост главного тренера в случае отставки Билича является нынешний наставник «Зенита» Роберто Манчини.
В понедельник «молотобойцы» сыграют против новичка Премьер-лиги «Хаддерсфилда», и этот матч может окончательно решить судьбу хорватского специалиста.
Источник: Манчини — главный кандидат на замену Биличу в «Вест Хэме»