Экс-игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Махмудов перейдёт в «Нефтчи»

Полузащитник Эмин Махмудов, известный в России по выступлению за «Спартак» и «Крылья Советов», продолжит карьеру в «Нефтчи». Об этом сообщает Azerifootball.
Последним клубом Махмудова была «Боавишта», в которой Эмин играл с 2016 года. В составе португальской команды Махмудов, который в сентябре прошлого года дебютировал за сборную Азербайджана, провёл 12 матчей и отметился одним голом.
25-летний полузащитник находится в статусе свободного агента и достанется «Нефтчи» бесплатно. Ожидается, что о переходе азербайджанского футболиста будет объявлено после назначения главного тренера, которым с большой вероятностью станет Тарлан Ахмедов.
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