Хёнесс: в «Баварии» игроки не должны часто обсуждать свой уход, как в Дортмунде

Президент «Баварии» Ули Хёнесс раскритиковал нападающего команды Роберта Левандовского. Форвард высказал мысль о том, что в данный момент в футболе важнее деньги и успехи, а не лояльность клуба. Польский футболист выразил сожаление в связи с тем, что немецкий гранд не способен соответствовать платёжеспособности таких команд, как «ПСЖ» и «Барселона».
«Проясню один момент: я не хочу, чтобы в нашем клубе игроки раз в полгода обсуждали свой уход, как в Дортмунде. И поэтому я рекомендую футболистам сосредоточиться на том, что входит в контракт, а именно, — играть в футбол за нашу команду. И больше ничего.
Первые фрагменты интервью было очень сложно принять. Но когда я прочитал всю статью, то все оказалось не так плохо. Всегда хорошо, когда игрок беспокоится о своем клубе. Это многое говорит о нем. Но еще более важно, чтобы он заботился о своей игре", — цитирует Хенесса Bild.