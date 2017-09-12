Рассмотрение иска Хацкевича к Федерации футбола Беларуси пройдёт 19 сентября

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 19 сентября проведёт первое заседание по рассмотрению иска главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича к Федерации футбола Беларуси, сообщает официальный сайт CAS. Второе заседание намечено на 17 октября.
Хацкевич зимой 2014 года возглавил сборную Беларуси, заключив трёхлетнее соглашение. В декабре 2016 года Федерация досрочно расторгла с ним контракт. На пост главного тренера украинского клуба Хацкевич был назначен в июне этого года.
Ранее Хацкевич достаточно критично оценил уровень белорусского национального первенства.