Ф. Луис: «Атлетико» будет бороться за победу в ЛЧ до тех пор, пока светит солнце

Защитник «Атлетико» Филипе Луис накануне матча с «Ромой» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов признался, что хотел бы выиграть этот турнир с «матрасниками».
«Я хотел бы закончить карьеру в этом клубе, продолжая отдавать им всё, потому что я понимаю, что это значит. Я большой поклонник Диего Симеоне, и он знает меня лучше, чем мой собственный отец. „Атлетико“ будет бороться за победу в Лиге чемпионов до тех пор, пока светит солнце», — приводит слова Луиса Football Italia со ссылкой на Panenka.
Матч «Рома» — «Атлетико» состоится 12 сентября в Риме, начало — в 21:45 мск.
Симеоне: у «Атлетико» нет комплекса неполноценности, наша задача — выиграть ЛЧ