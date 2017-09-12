Диего Коста близок к переходу в «Атлетико»

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста близок к тому, чтобы вернуться в мадридский «Атлетико», сообщает Marca.
Согласно информации источника, испанский клуб в данный момент ведёт переговоры с английским грандом на предмет приобретения футболиста и заплатит за него около € 60 млн.
Ранее сообщалось, что Коста после трёхмесячного отсутствия вернулся из Бразилии в Англию. Кроме того, СМИ распространили информацию, что Коста может на полгода играть в «Бешикташе» на правах аренды.
Цвета «Атлетико» Коста защищал с 2010 по 2014 год.