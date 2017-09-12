Годин: в матче с «Ромой» «Атлетико» начнёт свой долгий путь к победе в ЛЧ

Защитник «Атлетико» Диего Годин поделился ожиданиями от матча с «Ромой» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится сгодня, 12 сентября, в Риме, начало — в 21:45 мск.
«Мы подходим к этой игре с энтузиазмом. Нам предстоит матч против очень сложного соперника. У нас непростая группа, где каждый может пройти дальше. От нас требуется сыграть на максимуме желания. Мы мечтаем выиграть Лигу чемпионов, и в матче с „Ромой“ мы начнём свой долгий путь. Наша цель — воплотить мечту в реальность.
Джеко? Мы пропустили слишком много голов со «второго этажа» в начале этого сезона. Джеко определённо физически силён, но угроза будет исходить не только от него. Мы готовы противостоять физически сильной „Роме“, — приводит слова Година Football Italia.