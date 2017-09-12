Бывший игрок «Спартака» Бояринцев возглавил ивановский «Текстильщик»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев стал главным тренером ивановского «Текстильщика». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
В качестве футболиста Бояринцев выступал за «Носту» (1998-2000), «Рубин» (2001-2004), «Спартак» (2005-2007, 2009), «Шинник» (2008), «Сатурн» (2010), «Томь» (2011-2012) и ряд других российских команд.
Свою тренерскую карьеру он начал в 2014 году в московском «Торпедо». В этом же году он руководил молодёжным составом чёрно-белых в первенстве дублирующих команд в Премьер-Лиге. С 26 февраля 2016 года по сентябрь 2017-го он являлся старшим тренером новотроицкой «Носты» (ПФЛ, зона «Урал-Поволжье»).
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