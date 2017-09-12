Хавбек «Фрайбурга» Раве дисквалифицирован на 4 матча за фол на Шмельцере

Полузащитник «Фрайбурга» Йорик Раве пропустит ближайшие четыре матча своей команды в чемпионате Германии. Контрольно-дисциплинарный комитет немецкой Бундеслиги дисквалифицировал французского хавбека за красную карточку в матче 3-го тура чемпионата с дортмундской «Боруссией» (0:0), — сообщает Kicker.
На 29-й минуте Раве грубо сыграл против защитника гостей Марселя Шмельцера. Арбитр Беньямин Кортус сначала показал футболисту жёлтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил полузащитника.
Таким образом Йорик Раве не поможет «Фрайбургу» в матчах против «Байера», «Ганновера-96», «Вердера» и «Хоффенхайма».
«Боруссия» лишилась Шмельцера из-за травмы на шесть недель