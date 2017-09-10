«Боруссия» лишилась Шмельцера из-за травмы на шесть недель

Капитан дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер выбыл из строя на шесть недель из-за травмы связок лодыжки, сообщает официальный сайт немецкой Бундеслиги.
Повреждение защитник получил в матче 3-го тура чемпионата страны с «Фрайбургом» (0:0). Шмельцер был заменён на 31-й минуте после грубого фола со стороны полузащитника Йорика Раве.
У защитника «Боруссии» Марка Бартры травма паха. Когда испанец сможет вернуться к тренировкам, не сообщается, но его повреждение не столь серьёзно, как казалось ранее.
13 сентября «Боруссию» ожидает гостевой матч с «Тоттенхэм Хотспур» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Дортмундская «Боруссия» не смогла одолеть «Фрайбург», «Байер» проиграл «Майнцу»