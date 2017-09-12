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Президент ФНЛ: «болота» в ФНЛ всё меньше и меньше, это не может не радовать

12 сентября 2017, вторник. 11:27 Футбол

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов поделился мнением о текущем сезоне, отметив, что в лиге становится меньше команд, которые можно назвать явными аутсайдерами.

«В нашем турнире на первом месте должен быть футбол. Поэтому название подобрали соответствующее – Футбольная национальная лига. Безусловно, приятно осознавать, что в матче, где играла команда, занимавшая последнее место, и клуб из верхней четвёрки, шла борьба от первой и до последней минуты. Поэтому «болота» в ФНЛ всё меньше и меньше. Это не может не радовать.

Кто главные фавориты нынешнего сезона? Весной мы будем это знать уже точно. Насколько я знаю, «Оренбург» задачу не снимал. Они её декларировали перед началом сезона. Самара хочет вернуться в Премьер-Лигу. «Енисей», вы видите, как выступает. Нельзя сбрасывать со счетов «Шинник» и «Волгарь». Все эти команды на протяжении последних лет являются фаворитами. Я уверен, что борьба за зону стыковых матчей весь сезон будет вестись интересная и упорная. Самое главное, что проходных игр не бывает. Поэтому борьба за выживание тоже будет не менее серьёзной.

Для всех стала сюрпризом успешная игра питерских динамовцев. Нужно отдать должное тренерскому таланту Саши Точилина, да и с организационной точки зрения там всё нормально. Мы с этой командой познакомились ещё в прошлом году на Кубке ФНЛ. Приятно отметить такую чёткую работу менеджмента «Динамо», где люди в первую очередь занимаются футболом. Отсюда, наверное, и такой результат.

Сейчас просто потрясающий тренерский состав в ФНЛ. Я не беру наших заслуженных людей, как Александр Побегалов, Юрий Газзаев, Валерий Петраков. Есть и относительно молодая поросль в лице Андрея Тихонова, Игоря Черевченко, Владимира Маминова, Дмитрия Аленичева и Александра Точилина. Это люди, которые раньше были очень заметными игроками. Мне хотелось бы, чтобы ФНЛ стал их полигоном и они росли как тренеры», – цитирует Ефремова официальный сайт «Тюмени».

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Источник: Официальный сайт ФК "Тюмень" Сообщить об ошибке
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Игорь Ефремов ФНЛ
Новости. Футбол
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