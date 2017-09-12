Давидс: не сравнивайте Дибалу с Месси, дайте Пауло спокойно расти

Бывший полузащитник «Ювентуса» Эдгар Давидс в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским клубом и «Барселоной» поделился мнением о сравнении нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалы с форвардом каталонцев Лионелем Месси.
«Если вы хотите навредить Дибале, продолжайте сравнивать его. Мы должны оставить его, чтобы он мог спокойно расти. В руках «Ювентуса» невероятный талант, но на него не нужно оказывать давление.
Корона Месси тяжёлая, сейчас он на другом уровне. Он забивает десятки голов в год, особенно в решающих матчах. Дибала будет расти, но ему многое предстоит сделать», — цитирует Давидса Gazzetta dello Sport.
Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 12 сентября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.