Мацуев: появляется та самая химия, благодаря которой «Спартак» стал чемпионом

Известный российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов. 12 сентября «армейцы» стартуют матчем с «Бенфикой», а красно-белые 13 сентября сыграют с «Марибором».
«В Лиге чемпионов нет проходных групп. Даже с «Марибором» будут два очень трудных матча для «Спартака». Мне не нравится, что все специалисты считают, что наши команды будут бороться за третье место в своих группах. Никогда с этим не смирюсь. У меня нет никакого настроя на третье место. Я буду болеть за оба российских клуба и пожелаю им выйти из группы. ЦСКА и «Спартак» — непримиримые соперники в России, а теперь будут показывать себя в Европе.
Если говорить непосредственно о «Спартаке», то я уверен, что играть команда будет в каждом матче на победу. Ливерпуль» и «Севилья» — очень сильные команды, но с ними можно играть. Последний матч с «Рубином» показал, что появляется та самая химия, благодаря которой «Спартак» стал чемпионом в прошлом сезоне. Ужасный август закончился, и надеюсь, что такое больше никогда не повторится», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.