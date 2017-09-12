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Мацуев: появляется та самая химия, благодаря которой «Спартак» стал чемпионом

12 сентября 2017, вторник. 12:00 Футбол

Известный российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов. 12 сентября «армейцы» стартуют матчем с «Бенфикой», а красно-белые 13 сентября сыграют с «Марибором».

«В Лиге чемпионов нет проходных групп. Даже с «Марибором» будут два очень трудных матча для «Спартака». Мне не нравится, что все специалисты считают, что наши команды будут бороться за третье место в своих группах. Никогда с этим не смирюсь. У меня нет никакого настроя на третье место. Я буду болеть за оба российских клуба и пожелаю им выйти из группы. ЦСКА и «Спартак» — непримиримые соперники в России, а теперь будут показывать себя в Европе.

Если говорить непосредственно о «Спартаке», то я уверен, что играть команда будет в каждом матче на победу. Ливерпуль» и «Севилья» — очень сильные команды, но с ними можно играть. Последний матч с «Рубином» показал, что появляется та самая химия, благодаря которой «Спартак» стал чемпионом в прошлом сезоне. Ужасный август закончился, и надеюсь, что такое больше никогда не повторится», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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