Защитник «Копенгагена» Бойлесен: «Локомотив» самая сильная команда в группе

Защитник «Копенгагена» Николай Бойлесен поделился ожиданиями от первого матча группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча состоится 14 сентября.
«Локомотив» — самая сильная команда в группе, хотя мы и были сеянными. Это большая команда, которая занимает в чемпионате второе место. Мы видели, насколько хорош «Краснодар», с которым играли на сборах. В Дубае играли против «Спартака». В российском футболе много денег, и есть много сильных команд. У «Локомотива» есть, например, Эдер, который играл в финале чемпионата Европы. Но я думаю, что при поддержке трибун мы сможем добиться хорошего результата», — цитирует Бойлесена пресс-служба «Копенгагена».
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