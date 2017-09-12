Созин: ЦСКА проиграет «Бенфике» 0:2

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором сойдутся лиссабонская «Бенфика» и московский ЦСКА. Встреча состоится 12 сентября в Лиссабоне.
«ЦСКА сегодня проиграет в Лиссабоне, есть реальное положение дел. «Армейцы» решили задачу выхода в групповую стадию… Я очень хочу, чтобы ЦСКА сегодня победил, но они проиграют со счётом 0:2. Я смотрел игру команды Виктора Гончаренко против «Амкара» и наблюдал, как два молодых форварда Фёдор Чалов и Тимур Жамалетдинов отскакивали от защитника пермской команды, как мячики теннисные. А «Бенфика» — один из лучших клубов из числа тех, кто работает на продажу. У них всё построено на успешном выступлении в Лиге чемпионов и последующей продаже игроков. Нашей команде не хватит атлетизма и скорости в сегодняшней игре», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21:45 мск.
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