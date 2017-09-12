Сарри: возможно, матч с «Шахтёром» будет определяющим для «Наполи» в ЛЧ

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с «Шахтёром» (13 сентября) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Не думаю, что должен говорить о том, как мы готовимся к завтрашнему матчу. «Шахтёр» хоть и остаётся малоизвестной командой в Италии, но мы знаем, насколько она сильна. Коллективные действия дончан позволяют им создавать численный перевес в атаке. Будет сложный матч, и конечно же я вижу отличия между «Шахтёром» и «Динамо». Киевляне – более атлетичная команда, в то время как завтрашние соперники более техничные.
На короткой дистанции нельзя недооценивать значение стартового матча, и, возможно, матч с «Шахтёром» будет определяющим. Наша группа очень сильна, тот же «Фейеноорд» – самый сложный соперник из четвёртой корзины, а «Манчестер Сити» даже не нуждается в представлении», — цитирует Сарри Tribuna.