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А. Егоров: Идову не заслуживал удаления в матче «Амкар» — ЦСКА

12 сентября 2017, вторник. 21:01 Футбол

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитров на матчах 9-го тура РФПЛ «Урал» — «СКА-Хабаровск» (1:1), «Ростов» — «Арсенал» (2:2) и «Амкар» — ЦСКА (0:1).

«На 53-й минуте „Урал“ получил право на пробитие пенальти. Этот момент завтра рассмотрит комиссия, а моё мнение — оснований для назначения 11-метрового удара нет. Рука защитника в естественном положении, просто в неё попал мяч. К сожалению, Кирилл (Левников. — Прим. „Чемпионата“) ошибся.

Что касается матча „Ростов“ — «Арсенал», то на 84-й минуте в штрафной соперника упал Бухаров. Я полностью согласен с арбитром, это 11-метровый удар, и если бы мяч летел ближе к игрокам, то надо было бы удалять нарушителя. Здесь явно видно, что игрок «Арсенала» двумя руками обнял и завалил Бухарова. Он не пытался сыграть в мяч. Это не «домашний» пенальти, а самый обычный пенальти.

По матчу «Амкар» — ЦСКА: в концовке Идову получил вторую жёлтую карточку за фол на Дзагоеве. Моё мнение — игрок «Амкара» удаления не заслуживал. Здесь стоит рассматривать вопрос о симуляции Алана, который красиво упал. Думаю, удаление неправильное. Дзагоев сделал ещё три шага, зацепился за газон, и это выглядит, как симуляция", — сказал Егоров в эфире программы «Свисток».

А. Егоров: Попова нужно было удалять за фол против Канунникова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Арсенал Тула ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Ростов ФК Урал Александр Егоров Брайн Идову Футбольное судейство
Новости. Футбол
12 сентября 2017, вторник
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