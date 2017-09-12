Мбаппе — первый игрок в возрасте до 19 лет, забивавший в ЛЧ за два разных клуба

18-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметился голом на 34-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком».
Таким образом, Мбаппе стал первым игроком в возрасте до 19 лет, кому удалось забить гол в Лиге чемпионов за два разных клуба.
В прошлом сезоне Мбаппе выступал за «Монако», из которого в летнее трансферное окно перешёл в «ПСЖ» на правах аренды.
Посмотреть гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе можно в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Селтик» — «ПСЖ». Парижский клуб выигрывает со счётом 2:0.