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Масалитин: ЦСКА повезло в эпизоде с пенальти «Бенфике», но три очка не пахнут

13 сентября 2017, среда. 00:42 Футбол

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от победы «армейцев» над «Бенфикой» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня порадовал только результат. Что касается игры, то у ЦСКА очень много проблем. Однако стоит отметить удачные действия в обороне. Игроки ЦСКА постарались перекрыть фланги, ведь «Бенфика» очень часто атакует именно ими. «Армейцы» заставили футболистов португальской команды бить издали. Если убрать за скобки момент, когда красно-синие пропустили гол, то можно сказать, что «армейцы» в защите сыграли хорошо, чего не скажешь о переходе из обороны в атаку. Было много непонятных дальних передач. Я не увидел, какую пользу в атакующей игре эти забросы могут принести. В любом случае, игроки ЦСКА молодцы. Три очка не пахнут. Возможно, фортуна возвращает «армейцам» долг за прошлогодние неудачи. В эпизоде с пенальти красно-синим повезло. Мяч не шёл даже в створ ворот, да и игры рукой там не было.

Аарон Оланаре выпадает из игры. Если в обороне ещё как-то пытался помочь команде благодаря своим габаритам, то при организации атаки действовал бездарно. Впереди у ЦСКА не было остроты, поэтому замена Оланаре на Тимура Жамалетдинова напрашивалась. С выходом Жамалетдинова ситуация изменилось. Он как истинный нападающий отыграл момент до конца. Не выключился из борьбы, сыграл на добивании, забил. А вообще, я считаю, что в атаке у ЦСКА должны играть Жамалетдинов с Фёдором Чаловым. Необходимо подстроить схему под них. Они молоды, будут терзать оборону соперника и принесут гораздо больше пользы команде. Очевидно, что «армейцам» в нападении не хватает скорости и свежести.

Витиньо показал не лучшую игру. Да, он делал большой объём работы, но передерживал мяч. Витиньо слишком часто брал игру на себя. Он имеет данные, чтобы развивать атаку и завершать её. Но сегодня мы этого не увидели. Хочется надеяться, что наши клубы доживут до весенней части розыгрыша Лиги чемпионов. Иначе нельзя. Наш футбол должен развиваться, российские команды должны участвовать в этом футбольном празднике», – сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

Гончаренко: Оланаре провёл один из лучших своих матчей за последнее время
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бенфика ПФК ЦСКА Аарон Оланаре Витиньо Тимур Жамалетдинов Фёдор Чалов
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