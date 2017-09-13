Нигматуллин: после игры ЦСКА советую всем присмотреться к своим молодым игрокам

Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин прокомментировал победу «армейцев» над «Бенфикой» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Неожиданный результат, мой прогноз на матч был 1:1 и всё шло к этому. Но добавили «армейцы», воспользовавшись чрезмерной скромностью хозяев. «Бенфика» сегодня была какая-то не португальская. Можно сказать, что соперник был беззубым, но я бы похвалил ЦСКА, который воспользовался ситуацией и организовали победу в групповом этапе Лиги чемпионов. Отличное начало и заслуженный успех.
Хочется выделить людей, сотворивших победный гол. Виктора Васина, которого сделали героем мемов по поводу любого пропущенного мяча в ворота ЦСКА. Он принял мяч спиной, обработал и выдал очень неожиданный удар для вратаря. Голкипер великолепно сложился, сделал всё, что мог в этой ситуации. Среагировать с близкого расстояния и одной рукой отбить дальше – физически очень сложно. Тимур Жамалетдинов отметился дебютным голом в прошлом туре РФПЛ, теперь забил первый мяч в Лиге чемпионов. Могу порадоваться за него, парень движется вперед и прогрессирует.
С одной стороны, ситуация с привлечением собственных воспитанников для ЦСКА вынужденная. Но меня радуют такие вынужденные ситуации, когда, не имея бюджета на дорогостоящих талантов из Латинской Америки, клуб обращает внимание на своих воспитанников. Советовал бы всем командам присмотреться к своим молодым игрокам», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.