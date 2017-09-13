Неймар: приятно играть с таким классным футболистом, как Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал победу над «Селтиком» (5:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов и поделился мнением о партнёре по команде Килиане Мбаппе. Оба звёздных новичка парижан в этой встрече забили по голу.
«Я очень доволен. Это был фантастический матч, и я рад за команду. Мы одержали важную победу. Мбаппе? Играть с классными футболистами всегда приятно, пусть он и молод. Для меня он отличный игрок, у которого есть потенциал для того, чтобы стать ещё сильнее», — цитирует Неймара пресс-служба УЕФА.
Видео гола Мбаппе можно посмотреть в «Твиттере».
Буффон впервые пропустил от Месси. Обзор матчей дня Лиги чемпионов
Пять разгромов, первый гол Лионеля Месси в ворота Джанлуиджи Буффона и удачная ставка на Сейду Думбия.