Дом Жерома Боатенга пытались ограбить

Дом защитника «Баварии» Жерома Боатенга в Мюнхене пытались ограбить, передаёт Bild.
Грабителю удалось проникнуть в дом через сад, ворота которого были открыты. Сам футболист сборной Германии в это время вместе с членами своей семьи находился дома. Грабителя заметила одна из дочерей футболиста, но ему удалось ретироваться. Девочка смогла дать его описание, однако в полиции очень сомневаются, что его удастся задержать.
Ранее сообщалось, что у футболиста была травма, но недавно он приступил к тренировкам в общей группе. В матче группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (3:0) он вышел на поле на 77-й минуте.