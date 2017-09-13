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Полузащитник ЦСКА Вернблум выиграл больше всех единоборств в матче с «Бенфикой»

13 сентября 2017, среда. 09:07 Футбол

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, по данным InStat, стал лучшим игроком в выездной встрече 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» по количеству выигранных единоборств.

Шведский футболист выиграл 17 единоборств в прошедшем матче, причём он вступил в борьбу со всеми без исключения полевыми игроками соперника (в том числе и вышедшими на замену).

Подопечные Виктора Гончаренко в итоге одержали победу над «Бенфикой» со счётом 2:1 и впервые в истории взяли старт в Лиге чемпионов с победы.

ЦСКА впервые начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бенфика ПФК ЦСКА Понтус Вернблум
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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