Полузащитник ЦСКА Вернблум выиграл больше всех единоборств в матче с «Бенфикой»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, по данным InStat, стал лучшим игроком в выездной встрече 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» по количеству выигранных единоборств.
Шведский футболист выиграл 17 единоборств в прошедшем матче, причём он вступил в борьбу со всеми без исключения полевыми игроками соперника (в том числе и вышедшими на замену).
Подопечные Виктора Гончаренко в итоге одержали победу над «Бенфикой» со счётом 2:1 и впервые в истории взяли старт в Лиге чемпионов с победы.
ЦСКА впервые начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы