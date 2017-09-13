Полузащитник «МЮ» Погба после игры с «Базелем» покинул стадион на костылях

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который получил травму в первом тайме домашнего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем», покинул пределы арены на костылях. Французу из-за повреждения ещё в первом тайме пришло уступить место на поле Маруану Феллайни.
Ранее главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью сообщил, что французский игрок получил мышечное повреждение и может пропустить несколько недель.
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Базелем» со счётом 3:0.
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