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Селихов: Каррера поступил правильно, оставив за Ребровым место первого вратаря

13 сентября 2017, среда. 12:32 Футбол

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказал мнение по поводу того, что он, перейдя в стан красно-белых в прошлом сезоне, стал вторым номером, в то время, как основным голкипером остался Артём Ребров.

«Наверное, был вызов самому себе. Впрочем, раз «Спартак» стал чемпионом, Каррера поступил правильно, оставив за Артёмом место первого вратаря. Опасения, что меня не примут болельщики? Я вроде ничего плохого не сделал, чтобы бояться. Напротив, читал, что обо мне хорошо отзывались.

Никаких особенных разговоров у нас с Массимо Каррерой на тему моего перехода не было. Всех новичков представили на первом зимнем сборе. После этого начали работать. Я общался только с руководством. Мне сказали, что тренерский штаб осведомлён и всё будет хорошо", — цитирует Селихова RT на русском.

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Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Александр Селихов Артём Ребров Массимо Каррера
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