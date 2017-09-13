Завершились межзвёздные турниры финала фестиваля «Большие звёзды светят малым»

12 сентября в Анапе и Витязево завершились межзвёздные турниры финала международного фестиваля «Большие звёзды светят малым». Победителями планет в Анапе стали: планета Криштиану Роналду – «Тюмень» (Тюмень), планета Льва Яшина – Академия им. Ю. Коноплёва (Тольятти), планета Диего Марадоны – «Динамо» (Кострома). Сильнейшими на планетах в Витязево оказались: планета Пеле – «Динамо» (Барнаул), планета Фёдора Черенкова – «Арсенал» (Тула), планета Зинедина Зидана – «Зенит-1» (Ижевск). Сегодня они продолжат борьбу за главные медали соревнований.
Остальные коллективы сразятся за именные кубки:
в Анапе: Александра Кокорина, Александра Головина, Игоря Смольникова, Александра Ерохина, Владислава Игнатьева, Андрея Ещенко, Ивана Таранова, Константина Зырянова.
в Витязево: Алана Дзагоева, Алексея и Антона Миранчуков, Романа Зобнина, Юрия Газинского, Романа Шишкина, Виктора Файзулина, Игоря Безденежных, Дмитрия Яшина.
В Новороссийске сегодня пройдут полуфиналы межзвёздного турнира планет: «Спартак-Алания» (Владикавказ) встретится с РДЮСШ (Махачкала), «Колос» (Старый Оскол) с «Сахарником» (Изобильный). Также состоятся стыковые матчи за Кубок Игоря Акинфеева и Кубок Дениса Глушакова. Посмотреть игры можно будет в прямом эфире на сайте Детской футбольной лиги.
Генеральным спонсором крупнейшего в России фестиваля выступает нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, финансовую помощь уникальному проекту ДФЛ также оказывают партнёры Российского футбольного союза.
Завершились межзвездные турниры финала фестиваля «Большие звезды светят малым»