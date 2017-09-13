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Завершились межзвёздные турниры финала фестиваля «Большие звёзды светят малым»

13 сентября 2017, среда. 14:04 Футбол

12 сентября в Анапе и Витязево завершились межзвёздные турниры финала международного фестиваля «Большие звёзды светят малым». Победителями планет в Анапе стали: планета Криштиану Роналду – «Тюмень» (Тюмень), планета Льва Яшина – Академия им. Ю. Коноплёва (Тольятти), планета Диего Марадоны – «Динамо» (Кострома). Сильнейшими на планетах в Витязево оказались: планета Пеле – «Динамо» (Барнаул), планета Фёдора Черенкова – «Арсенал» (Тула), планета Зинедина Зидана – «Зенит-1» (Ижевск). Сегодня они продолжат борьбу за главные медали соревнований.

Остальные коллективы сразятся за именные кубки:

в Анапе: Александра Кокорина, Александра Головина, Игоря Смольникова, Александра Ерохина, Владислава Игнатьева, Андрея Ещенко, Ивана Таранова, Константина Зырянова.

в Витязево: Алана Дзагоева, Алексея и Антона Миранчуков, Романа Зобнина, Юрия Газинского, Романа Шишкина, Виктора Файзулина, Игоря Безденежных, Дмитрия Яшина.

В Новороссийске сегодня пройдут полуфиналы межзвёздного турнира планет: «Спартак-Алания» (Владикавказ) встретится с РДЮСШ (Махачкала), «Колос» (Старый Оскол) с «Сахарником» (Изобильный). Также состоятся стыковые матчи за Кубок Игоря Акинфеева и Кубок Дениса Глушакова. Посмотреть игры можно будет в прямом эфире на сайте Детской футбольной лиги.

Генеральным спонсором крупнейшего в России фестиваля выступает нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, финансовую помощь уникальному проекту ДФЛ также оказывают партнёры Российского футбольного союза.

Завершились межзвездные турниры финала фестиваля «Большие звезды светят малым»

Завершились межзвездные турниры финала фестиваля «Большие звезды светят малым»

Фото: dfl.org.ru
Фестиваль «Большие звёзды светят малым» — настала пора полуфиналов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Кокорин ДФЛ Фото
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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