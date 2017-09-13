Симонян: «Спартак» должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА

Первый вице-президент РФС, ветеран «Спартака» Никита Симонян рассказал о своих ожиданиях перед групповым матчем Лиги чемпионов «Марибор» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, начало игры — в 21:45 мск.
«Хочется, чтобы «Спартак» сегодня успешно выступил и победил. Мне не обязательно увидеть разгром «Марибора» — главное, чтобы команда Карреры победила. На футбольной карте нет слабых команд, поэтому не стоит ждать, что игра будет простой. «Марибор» — это базовая команда для сборной Словении, с ней не может быть просто. Нужно серьёзно подойти к матчу, никаких шапкозакидательских настроений. «Спартак» должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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