Зидан рассказал, почему Асенсио не поможет «Реалу» в матче с АПОЭЛ

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, почему нападающий Марко Асенсио не сыграет в сегодняшнем матче группового турнира Лиги чемпионов с кипрским клубом АПОЭЛ.
«У него вылез прыщ на ноге, он даже не может надеть гетры», — цитирует Зидана The Independent.
В свою очередь испанское издание ABC отметило, что прыщ на ноге у 21-летнего нападающего появился в результате неудачного бритья ног.
Матч «Реал» — АПОЭЛ состоится 13 сентября. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Асенсио не поможет «Реалу» в матче с АПОЭЛ