Бутенко: пенальти в ворота «Бенфики» не было – арбитр ошибся, рука смешная

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко оценил судейство в матче группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — ЦСКА (1:2).
«Смотрел вчерашний матч «Бенфика» — ЦСКА, но в онлайне вместе с другими играми Лиги чемпионов. Показалось, что судья и правда, был благосклонен к российскому клубу. Я видел момент с пенальти в ворота «Бенфики». Рука – смешная.
Игрок держал свою руку прижатой к туловищу, она находилась в естественном положении. По повтору видно, что он пытался убрать её за спину. На мой взгляд, пенальти в ворота «Бенфики» не было, арбитр ошибся», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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