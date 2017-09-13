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Слуцкий назвал матч с «Фулхэмом» ключевым моментом сезона для «Халла»

13 сентября 2017, среда. 17:44 Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выездного матча 7-го тура Чемпионшипа с «Фулхэмом». Начало встречи, которая пройдёт 13 сентября, запланировано на 21:45 мск.

«Для нас это будет не просто матч, а тест на характер и силу воли. Это ключевой момент в сезоне, мы должны отреагировать на то, что случилось в матче с «Дерби Каунти», где команда потерпела невероятное поражение 0:5. Может быть, даже лучше, что эта игра состоится в середине недели, потому что это означает, что нам будет некогда думать о том, что произошло в Дерби. Но это также означает, что у нас не будет большого запаса времени, чтобы изменить некоторые важные моменты.

По качеству игры «Фулхэм», на мой взгляд, был лучшим в прошлом сезоне Чемпионшипа. Они очень опасны», — цитирует Слуцкого сайт клуба.

Слуцкий с «Халлом» проиграет «Фулхэму» в матче Чемпионшипа, уверены аналитики
Источник: Сайт "Халл Сити" Сообщить об ошибке
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Фулхэм Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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