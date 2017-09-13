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Манчини объяснил, почему Паредес и Шатов не полетели с «Зенитом» в Македонию

13 сентября 2017, среда. 20:10 Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини объяснил, почему Леандро Паредес и Олег Шатов не полетели с «Зенитом» на матч Лиги Европы с «Вардаром».

«Все игроки, которые приехали сюда, готовы сыграть и находятся в отличном состоянии. Шатов и Паредес травмированы. Все остальные остались тренироваться в Петербурге, поскольку заявка на Лигу Европы не такая большая.

Насколько серьёзно травмированы Шатов и Паредес? Надеемся, что они оба восстановятся к следующему понедельнику», — цитирует Манчини сайт клуба.

Матч «Зенита» с «Вардаром» пройдёт 14 сентября и начнётся в 22:05 по московскому времени.

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Манчини: не думаю, что ноль голов «Зенита» в двух матчах это большая проблема
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
Вардар ФК Зенит Леандро Паредес Олег Шатов Роберто Манчини Травмы — футбол
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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