Манчини объяснил, почему Паредес и Шатов не полетели с «Зенитом» в Македонию

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини объяснил, почему Леандро Паредес и Олег Шатов не полетели с «Зенитом» на матч Лиги Европы с «Вардаром».
«Все игроки, которые приехали сюда, готовы сыграть и находятся в отличном состоянии. Шатов и Паредес травмированы. Все остальные остались тренироваться в Петербурге, поскольку заявка на Лигу Европы не такая большая.
Насколько серьёзно травмированы Шатов и Паредес? Надеемся, что они оба восстановятся к следующему понедельнику», — цитирует Манчини сайт клуба.
Матч «Зенита» с «Вардаром» пройдёт 14 сентября и начнётся в 22:05 по московскому времени.
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Манчини: не думаю, что ноль голов «Зенита» в двух матчах это большая проблема