Жиру: «Арсенал» хочет выиграть Лигу Европы, мы очень амбициозны

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру в преддверии матча первого тура группового турнира Лиги Европы с «Кёльном» рассказал о задаче команды на турнир. Ранее стало известно, что игру с «Кёльном» пропустят сразу 7 основных футболистов.
«Нам нужно постоянно держать себя в тонусе. Всегда приятно иметь хороших партнёров, которые помогают проявить себя ещё ярче. Поверьте, завтра у нас будет хороший состав.
Если будем играть хорошо, сконцентрированно и уверенно, всё получится. Мы хотим выиграть Лигу Европы, мы очень амбициозны», — цитирует Жиру Sportsmole.
Матч «Арсенал» — «Кёльн» состоится 14 сентября. Начало – в 22:05 мск.
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