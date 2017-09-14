Каррера признался, что по ошибке заменил Промеса в матче с «Марибором»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что полузащитник команды Квинси Промес был заменён во втором тайме гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1) по ошибке. Вместо голландского футболиста на 85-й минуте на поле вышел полузащитник Ивелин Попов. Отметим, что после замены Промес поругался с наставником красно-белых.
«Почему заменил Промеса? Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Это была ошибка.
Почему не выпустил Рошу? Мне нужно было поменять Комбарова. Мельгарехо лучше выступает в фазе обороны», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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